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"Яндекс" запустил доставку тестов на коронавирус для пожилых москвичей

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - "Яндекс" объявил об официальном запуске домашнего тестирования на коронавирус. Компания будет перевозить медработников из аккредитованных лабораторий-партнеров, которые будут брать анализы на вирус у населения, говорится в сообщении "Яндекса".

Сейчас эта услуга доступна для жителей Москвы в возрасте от 65 лет, однако позже она распространится на россиян другой возрастной категории и жителей других регионов. Бета-тестирование программы было запущено в начале апреля, тогда анализ на дому могли пройти только сотрудники "Яндекса".

Тестирование платное, однако первые 10 тыс. тестов будут оплачены "Яндексом" в виде пожертвований в фонды-партнеры. Заявки на тестирование необходимо оставлять на сайте проекта "Помощь рядом", результаты анализов будут готовы в течение 1-3 дней.

Лаборатории используют тест-системы ЦСП, Генериум, Литех и ДНК-Технология, а также экспресс-тесты компании EMG, в которую инвестировал Российский фонд прямых инвестиций.

Кроме того, в дальнейшем "Яндекс" может запустить доставку тестов на антитела к вирусу, приводятся в сообщении слова управляющего директора компании Тиграна Худавердяна.

"Яндекс" вместе с партнерами-таксопарками сформировал отдельный парк автомобилей, водители которых будут возить работников лабораторий на вызовы и обратно. Все машины оборудованы защитным экраном, который отделяет медицинских работников от водителей для безопасности их здоровья.

Яндекс Москва

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