В оперштабе отчитались о сдерживании заболеваемости COVID-19 среди пожилых

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Сдержать распространение коронавируса среди россиян от 65 лет и старше удалось благодаря быстро принятым мерам, но расширилась заболеваемость и смертность среди тех, кто моложе, заявила на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии вице-премьер Татьяна Голикова.

Она уточнила, что по статистике в возрастной группе от 18 до 29 лет умерло четыре человека, в возрасте от 30 до 49 лет - 90 человек и в возрасте от 50 до 64 лет - 138. При этом среди умерших некоторые не контактировали с теми, кто побывал за границей, и даже не оказывались "в семейных и иных очагах".

"Это значит, что люди заразились на улице, значит, распространение вируса продолжается и здесь очень важны те меры, которые были озвучены", - отметила вице-премьер.

"Конечно, нам очень хочется побыстрее выйти. Нам очень хочется побыстрее начать работать, потому что мы понимаем, что любые ограничительные меры - это стагнация в экономике, падение темпов экономического роста, но и просто психологическая усталость людей. Поэтому, я бы хотела, чтобы вы высказались и проанализировали то, что произошло, и мы бы поговорили о том, что нам нужно делать", - добавила Голикова, обращаясь к экспертам.

Она возглавляет оперативный штаб при правительстве по борьбе с коронавирусом.