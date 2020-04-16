Власти Москвы заявили, что во всех случаях ОРВИ будут подозревать коронавирус

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Отличить коронавирус от простой инфекции становится все сложнее, заявила журналистам заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в четверг.

"Поэтому от имени клинического комитета хочу сказать, что все случаи ОРВИ будут расцениваться как подозрение на коронавирус", - сказала Ракова.

Она уточнила, что все пациенты с другими острыми заболеваниями дыхательных путей будут находиться под особым контролем врачей.