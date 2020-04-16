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Еще 14 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Еще 14 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
Карантинный центр в Коммунарке
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Еще 14 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в Москве за сутки, общее число жертв COVID-19 в столице выросло со 113 до 127, сообщили "Интерфаксу" в московском оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Пандемия коронавируса

Там отметили, что умершим было от 29 до 88 лет. У большинства пациентов были сопутствующие заболевания, в том числе гипертония, кардиосклероз, атеросклеротическая аневризма. Пятеро пациентов страдали сахарным диабетом.

"У 29-летнего и 39-летнего мужчин установлен диагноз "двусторонняя субтотальная вирусно-бактериальная пневмония с геморрагическим компонентом", - сказали в штабе.

Кроме того, уточняется, что трое умерших пациентов находились на лечении в частных клиниках, еще один - в федеральном медицинском центре.

Накануне в Москве было зарегистрировано вдвое меньше смертей за сутки - семь, пациентам было от 36 до 86 лет.

Всего в столице с начала эпидемии выявлено более 16 тыс. случаев заболевания COVID-19, причем в четверг, 16 апреля, было отмечено первое с 11 апреля снижение прироста заболеваемости.

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