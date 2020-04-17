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До 29 возросло число москвичей, оштрафованных за нарушение режима самоизоляции

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Еще пятеро жителей Москвы оштрафованы в пятницу за нарушение режима самоизоляции, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова; таким образом, общее число оштрафованных за это нарушение в столице достигло 29 человек.

"Каждому из пятерых правонарушителей Тверским судом Москвы назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей", - сказала она.

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По словам Солоповой, также в суды Москвы поступило 3 материала по статье 6.3 (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и 6 материалов по 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

Так, один из поступивших в суд материалов по 6.3 КоАП РФ был возбужден в отношении женщины, которая, будучи зараженной коронавирусом и находясь на изоляции дома, покинула место проживания, чтобы оплатить кредит. "Суду предстоит проверить и исследовать все обстоятельства дела, установить наличие состава правонарушения", - отметила Солопова.

В свою очередь пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева сообщила "Интерфаксу", что все пять оштрафованных сегодня граждан нарушали режим самоизоляции и игнорировали разъяснения сотрудников полиции о недопущении подобного поведения.

"Так, судом вынесено постановление о совершении административного правонарушения в отношении четверых граждан, которые находились на расстоянии более 500 метров от места фактического проживания и после неоднократных разъяснений сотрудников полиции о необходимости соблюдения самоизоляции и соблюдения требований указа мэра Москвы продолжали при отсутствии какой-либо необходимости находиться в общественном месте - интернет-кафе". - сказала пресс-секретарь.

Таким образом, за весь период московские суды оштрафовали 29 москвичей за нарушение самоизоляции, одного жителя столицы за несоблюдение карантина и двух индивидуальных предпринимателей за контактную продажу продуктов быстрого питания и работу салона красоты в период запрета. Всем выписаны штрафы по 15 тысяч рублей.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Ульяна Солопова Мосгорсуд Тверской суд Ольга Бондарева Москва

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