До 29 возросло число москвичей, оштрафованных за нарушение режима самоизоляции

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Еще пятеро жителей Москвы оштрафованы в пятницу за нарушение режима самоизоляции, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова; таким образом, общее число оштрафованных за это нарушение в столице достигло 29 человек.

"Каждому из пятерых правонарушителей Тверским судом Москвы назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей", - сказала она.

По словам Солоповой, также в суды Москвы поступило 3 материала по статье 6.3 (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и 6 материалов по 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

Так, один из поступивших в суд материалов по 6.3 КоАП РФ был возбужден в отношении женщины, которая, будучи зараженной коронавирусом и находясь на изоляции дома, покинула место проживания, чтобы оплатить кредит. "Суду предстоит проверить и исследовать все обстоятельства дела, установить наличие состава правонарушения", - отметила Солопова.

В свою очередь пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева сообщила "Интерфаксу", что все пять оштрафованных сегодня граждан нарушали режим самоизоляции и игнорировали разъяснения сотрудников полиции о недопущении подобного поведения.

"Так, судом вынесено постановление о совершении административного правонарушения в отношении четверых граждан, которые находились на расстоянии более 500 метров от места фактического проживания и после неоднократных разъяснений сотрудников полиции о необходимости соблюдения самоизоляции и соблюдения требований указа мэра Москвы продолжали при отсутствии какой-либо необходимости находиться в общественном месте - интернет-кафе". - сказала пресс-секретарь.

Таким образом, за весь период московские суды оштрафовали 29 москвичей за нарушение самоизоляции, одного жителя столицы за несоблюдение карантина и двух индивидуальных предпринимателей за контактную продажу продуктов быстрого питания и работу салона красоты в период запрета. Всем выписаны штрафы по 15 тысяч рублей.