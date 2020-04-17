Видеонаблюдение позволило властям Москвы обнаружить 90 нарушителей карантина

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Москве с начала использования системы видеонаблюдения за гражданами на карантине по коронавирусу было выявлено больше 90 нарушителей, сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. За последние сутки система обнаружила 21 нарушителя.

Чиновник напомнил, что речь идет о гражданах, заразившихся коронавирусом и проходящих лечение на дому. Они давали письменное согласие соблюдать режим самоизоляции в период лечения и еще две недели после выздоровления. Нарушение режима подвергает опасности здоровье их соседей, объяснил он.

По словам Данчикова, всех нарушителей оштрафовали и принудительно отправили в обсерваторы в Царицыне, Алтуфьеве, Химках и Крылатском.