Инфекционный центр в Новой Москве примет первых пациентов 20 апреля

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Новая инфекционная больница в поселении Вороновское в Новой Москве примет первых пациентов в понедельник, 20 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Все основные строительные работы в течение месяца завершены. Клиника не временная, а считается капитальной, и будет служить еще десятилетия после того, как мы закончим борьбу с коронавирусом, что чрезвычайно важно. Сегодня передаем весь этот комплекс медикам, которые уже начинают проходить обкатку на этой больнице. С понедельника здесь появятся уже первые пациенты. Объект важнейший, конечно, в такие короткие сроки сделать его было практически невозможно", - сказал Собянин в пятницу журналистам.

"Создан огромный объект - 80 тыс. кв. м. Это полноценная инфекционная больница на 800 коечных мест, оснащенная всем необходимым: реанимацией, обеспечением лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и т.д., все, что необходимо для работы. Помимо этого проложено около 100 магистральных и внутренних коммуникацией, обеспечение газом, электроэнергией, водой, теплом, и созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких- либо отходов, зараженные или представляющие опасность", - сказал мэр.

Он добавил, что на объекте работали 300 строительных подразделений и организаций; единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники. По его словам, "строители совершили подвиг, теперь слово за медиками".

Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. Демихова, в клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов. Департаментом здравоохранения Москвы ведется работа по набору персонала для нового учреждения, по состоянию на 15 апреля в инфекционную больницу принято 266 сотрудников.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 марта. Хотя в нынешних условиях больница будет принимать только заболевших COVID-19, после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекций. В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа на участке около 40 га. В общей сложности для больницы закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала.