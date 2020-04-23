Новая больница в Вороновском в Новой Москве применит три метода лечения COVID-19

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В московском клиническом центре инфекционных болезней в поселении Вороновское для лечения пациентов с коронавирусом планируется применять плазму уже переболевших им граждан. Об этом заявил главный врач клинического центра инфекционных болезней Сергей Переходов.

"Что касается новых методик, мы уже применяем противомалярийные антибактериальные препараты, у наиболее тяжелых пациентов применяем моноклональные антитела, и мы в нашей больнице общались с нашими китайскими коллегами неделю назад и знаем о положительном применении плазмы пациентов, переболевших коронавирусом. Эту методику мы тоже планируем применять достаточно активно", - сказал Переходов в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Инфекционная клиника в Вороновском была открыта в понедельник, 20 апреля. Ее общая коечная мощность составляет 800 коек, с максимальным развертыванием до 930 коек.

"Сегодня у нас уже лечится 45 пациентов, мы сейчас готовы принимать до 200 пациентов. За последнюю ночь поступило 18 пациентов", - добавил Переходов, подчеркнув, что четверо из пациентов больницы находятся в реанимации.