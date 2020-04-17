Временные сооружения для выздоравливающих от COVID-19 появятся в 9 московских больницах

Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - На территории пяти московских больниц уже начали возведение дополнительных временных сооружений для пациентов с коронавирусом, в ближайшее время работы начнутся еще по четырем адресам, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Речь идет о каркасно-тентовых конструкциях, в этих временных сооружениях будут созданы необходимые условия для комфортного пребывания больных и безопасной работы медиков. Всего планируется оборудовать до 1200 коек.

"Здесь те пациенты, которые уже не нуждаются в серьезной медицинской помощи, однако их состояние ещё не полностью стабильно и не позволяет выписать их домой, смогут остаться на несколько дней под наблюдением", — прокомментировали в оперштабе.

Все мобильные модули будут отапливаться — либо от тепловой сети больниц, либо от электричества. К ним будет подведена горячая и холодная вода. Каждая палата будет оборудована санузлом и телевизором.

"В среднем площадь одного сооружения будет составлять от 800 до 1400 метров. Все работы по возведению планируется завершить до 30 апреля. Это будут временные конструкции, которые после улучшения эпидемиологической ситуации, демонтируют", — добавили в оперштабе.