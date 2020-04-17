Временные сооружения для выздоравливающих от COVID-19 появятся в 9 московских больницах
Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - На территории пяти московских больниц уже начали возведение дополнительных временных сооружений для пациентов с коронавирусом, в ближайшее время работы начнутся еще по четырем адресам, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Речь идет о каркасно-тентовых конструкциях, в этих временных сооружениях будут созданы необходимые условия для комфортного пребывания больных и безопасной работы медиков. Всего планируется оборудовать до 1200 коек.
"Здесь те пациенты, которые уже не нуждаются в серьезной медицинской помощи, однако их состояние ещё не полностью стабильно и не позволяет выписать их домой, смогут остаться на несколько дней под наблюдением", — прокомментировали в оперштабе.
Все мобильные модули будут отапливаться — либо от тепловой сети больниц, либо от электричества. К ним будет подведена горячая и холодная вода. Каждая палата будет оборудована санузлом и телевизором.
"В среднем площадь одного сооружения будет составлять от 800 до 1400 метров. Все работы по возведению планируется завершить до 30 апреля. Это будут временные конструкции, которые после улучшения эпидемиологической ситуации, демонтируют", — добавили в оперштабе.
13 апреля начались работы по установке каркасно-тентовых конструкций в следующих учреждениях:
— Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского (Большая Сухаревская площадь, дом 3). Планируется разместить 43 койки;
— городская клиническая больница № 1 имени Н.И. Пирогова (Ленинский проспект, дом 10). Планируется разместить 43 койки;
— многопрофильная городская клиническая больница № 24 (Писцовая улица, дом 10, корпус 2). Планируется разместить 70 коек;
— городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова (Вешняковская улица, дом 23). Планируется разместить 243 койки;
— городская клиническая больница № 40 в Коммунарке (улица Сосенский Стан, дом 8). Планируется разместить 490 коек.
В ближайшее время работы также начнутся:
— в городской клинической больнице имени С.С. Юдина (улица Академика Миллионщикова, дом 1). Планируется разместить 70 коек;
— в городской клинической больнице № 52 (Пехотная улица, дом 3). Планируется разместить 70 коек;
— в городской клинической больнице № 67 имени Л.А. Ворохобова (улица Саляма Адиля, дом 2/44). Планируется разместить 70 коек;
— в инфекционной клинической больнице № 2 (8-я улица Соколиной Горы, дом 15). Планируется разместить 81 койку.