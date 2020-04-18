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У большей части носителей COVID-19 в Москве нет симптомов

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В настоящее время в столице большая часть случаев заболевания коронавирусом выявляется у граждан, не имеющих симптомов, заявил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун в эфире программы "Время" Первого канала в субботу.

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Он сказал, что неделю назад симптомов не было примерно у 40% заболевших, сейчас их доля увеличилась до 60%.

Он добавил, что ежесуточно в Москве проводится порядка 18 тысяч тестов на COVID-19.

По данным на утро субботы, в Москве выявлено 20754 случаев заболевания коронавирусом, 1679 человек вылечились, еще 148 пациентов с COVID-19 скончались.

Ранее стало известно, что в девяти московских больницах построят временные здания для выздоравливающих от COVID-19. Планируется достроить их к 30 апреля.

Москва коронавирус COVID-19

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