Еще 21 человек скончался от коронавируса в Москве

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Количество людей, скончавшихся от коронавируса в Москве, увеличилось со 127 до 148.

"В Москве скончался 21 пациент, у которого был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших - пациенты от 34 лет до 91 года. У 34-летнего мужчины установлен диагноз "пневмония с тотальным поражением верхних и нижних долей правого и левого легких",- сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

По словам собеседника, 34-летний пациент, также страдал болезнью Пиквика.

"Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них - гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит, цирроз печени. Шестеро имели сахарный диабет второго типа. Один из скончавшихся находился на лечении в федеральной больнице", - сказали в оперштабе.