Что случилось этой ночью: суббота, 18 апреля

Расследование уханьской лаборатории США, возможное ужесточение ограничительных мер в Москве, критика российских тестов на COVID-19

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Fox News узнал о полномасштабном расследовании США уханьской лаборатории. Агенты разведслужб пытаются понять, является ли уханьская лаборатория вероятным источником распространения коронавируса.

- Собянин предупредил о вероятности ужесточения ограничительных мер в Москве. Мэр предупредил, что механизм цифровых пропусков продолжат донастраивать и при росте числа нарушений режим будет ужесточаться.

- И.о. главы Хакасии задержан при получении взятки в 2 млн рублей. По данным следствия, Новиков требовал от представителя подрядной организации взятку в сумме не менее 12 млн руб. за помощь в решении вопроса по заключению контракта, прием работ и своевременное перечисление денежных средств за выполненные работы.

- Еще 21 человек скончался от коронавируса в Москве, сообщил оперштаб. Среди умерших - пациенты от 34 лет до 91 года. Общее число погибших в столице выросло до 148. На лечении в 40-й столичной больнице в Коммунарке находятся 457 человек - за сутки в больницу поступили 37 пациентов, выписано - 74.

- Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус. Выяснилось, что даже после лечения пациентов с коронавирусом тесты продолжали показывать положительные результаты.

- Трамп раскритиковал губернатора Нью-Йорка за его действия в условиях пандемии. Он призвал чиновника "меньше жаловаться и больше делать". Число инфицированных COVID-19 в США превысило 700 тыс, погибших уже более 38 тыс. По последним расчетам, всего в стране погибнет не менее 60 тыс. человек. По мнению президента США, лидером по числу жертв является не США, а Китай, так как последний давал заниженные показатели.