Москву продезинфицируют в четвертый раз

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Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Сплошная обработка дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов пройдет в субботу, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Предстоящая дезинфекция для предотвращения распространения коронавирусной инфекции будет уже четвертой с конца марта", - сказал Бирюков.

Особое внимание, по его словам, будет уделяться проведению дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, территорий перед входом в метро и зданий входных групп станций метро, ТПУ и остановок общественного транспорта.

Кроме того, тщательно продезинфицируют общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.

"Для проведения дезинфекции используются специальные дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. Они совершенно безопасны для людей и животных, широко используются для дезинфекции контактных поверхностей в школах, детских садах и на предприятиях общественного питания", - заявил заммэра.

Он уточнил, что в недоступных для техники местах обработку выполняют вручную комплексные бригады, в общей сложности будет задействовано более 4,5 тыс. единиц распылительной и поливомоечной техники.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в Москве проводится дезинфекция всех подъездов многоквартирных домов. Специальными препаратами тщательно обрабатываются входные группы, домофоны, лестничные пролеты, перила, пандусы, почтовые ящики, окна, мусоропроводы, лифты, тамбуры и двери квартир.