Депздрав Москвы начал проверку после смерти женщины у подъезда своего дома

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Департамент здравоохранения Москвы сообщает, что женщине, которой стало плохо у ее дома и которая впоследствии скончалась, социальные работники вызывали скорую помощь. В департаменте подчеркнули, что в настоящий момент по факту случившегося проходит внутренняя проверка.

Накануне в СМИ появились сообщения, что 48-летнюю москвичку сотрудники социальных служб "бросили умирать на лавочке" у ее дома на Ботанической улице. Также была опубликована запись с камеры наблюдения. Согласно появившейся информации, женщину, которую должны были госпитализировать с пневмонией, привезли домой и оставили на лавочке возле дома, где впоследствии ей стало плохо и она скончалась.

В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы сообщили, что женщина поступила в ГКБ №52. Врачи осмотрели ее и провели необходимые обследования: взяли анализ на новую коронавирусную инфекцию и сделали КТ легких.

В сообщении отмечается, что, по данным томографии, изменений в легких не было. Тест на инфекцию дал отрицательный результат. Подозрения на коронавирус не подтвердились. "В связи с этим, а также отсутствием симптомов, являющихся основанием для госпитализации, на следующий день, 18 апреля, пациентка была выписана", - сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Отмечается, что пациентке рекомендовали вызвать врача на дом, она была активна, самостоятельно передвигалась.

"Из больницы она уехала на социальном такси. Рядом с домом ее встретили социальные работники, которые оказывают помощь жителям этого района. Они хотели помочь сопроводить женщину до квартиры. Возле подъезда женщине стало плохо, социальные работники незамедлительно вызвали скорую и попросили спуститься вниз сына женщины. Бригада скорой помощи приехала в течение 11 минут и, к сожалению, констатировала смерть", - сказали в департаменте.

"По результатам вскрытия установлено, что смерть наступила от острой сердечной недостаточности на фоне кардиомиопатии и выраженных изменений в органах алкогольного происхождения. Пневмонии или других признаков инфекционного заболевания нет", - сообщили в пресс-службе.