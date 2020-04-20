Собянин сказал, что в Москве ситуация с коронавирусом развивается лучше прогнозов

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Москве заболеваемость коронавирусной инфекцией растет медленнее, чем предполагалось, заявил журналистам мэр Сергей Собянин. Он также отметил, что диагностика выявляет все больше "легких" бессимптомных пациентов.

"На той неделе мы планировали ввести 9000 больничных коек для COVID. Но по той динамике тяжелых пациентов, которую видим за последние десять дней, мы задачу себе уменьшили с 9000 до 4000. Уже в выходные мы увидели, что можно еще отложить ввод дополнительных больничных коек, поэтому сегодня вводим около 2 тысяч", - сказал он.

Возможность сдвинуть планы по вводу дополнительных мощностей он назвал "позитивной историей", которая свидетельствует, что в городе "нет такой быстрой динамики нарастания тяжелых пациентов, как мы видим по диагностике".

Ранее 20 апреля заместитель Собянина Анастасия Ракова, которая руководит городским штабом по борьбе с коронавирусом, сообщила, что в клинической больнице имени Иноземцева переоборудовали под коронавирус и пневмонию корпус на 259 коек, в том числе 34 реанимационных.

По словам Раковой, пока городские больницы справляются с потоком пациентов, однако чиновники хотят подготовить дополнительный резерв коек.

"Всего на текущей неделе планируем развернуть в городе дополнительно 5000 коек для лечения больных с коронавирусом", - сообщила заммэра.

Утром в понедельник столичный штаб сообщил, что всего за сутки в Москве было выявлено 2 026 новых случаев заражения коронавирусом, их общее число достигло 26 350. С начала эпидемии в городе были вылечены 1838 заболевших с COVID-19.