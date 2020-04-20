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Собянин сказал, что в Москве ситуация с коронавирусом развивается лучше прогнозов

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Москве заболеваемость коронавирусной инфекцией растет медленнее, чем предполагалось, заявил журналистам мэр Сергей Собянин. Он также отметил, что диагностика выявляет все больше "легких" бессимптомных пациентов.

Пандемия коронавируса

"На той неделе мы планировали ввести 9000 больничных коек для COVID. Но по той динамике тяжелых пациентов, которую видим за последние десять дней, мы задачу себе уменьшили с 9000 до 4000. Уже в выходные мы увидели, что можно еще отложить ввод дополнительных больничных коек, поэтому сегодня вводим около 2 тысяч", - сказал он.

Возможность сдвинуть планы по вводу дополнительных мощностей он назвал "позитивной историей", которая свидетельствует, что в городе "нет такой быстрой динамики нарастания тяжелых пациентов, как мы видим по диагностике".

Ранее 20 апреля заместитель Собянина Анастасия Ракова, которая руководит городским штабом по борьбе с коронавирусом, сообщила, что в клинической больнице имени Иноземцева переоборудовали под коронавирус и пневмонию корпус на 259 коек, в том числе 34 реанимационных.

По словам Раковой, пока городские больницы справляются с потоком пациентов, однако чиновники хотят подготовить дополнительный резерв коек.

"Всего на текущей неделе планируем развернуть в городе дополнительно 5000 коек для лечения больных с коронавирусом", - сообщила заммэра.

Утром в понедельник столичный штаб сообщил, что всего за сутки в Москве было выявлено 2 026 новых случаев заражения коронавирусом, их общее число достигло 26 350. С начала эпидемии в городе были вылечены 1838 заболевших с COVID-19.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Москва Сергей Собянин коронавирус Анастасия Ракова

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