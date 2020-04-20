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Онкобольным пациентам в Москве окажут помощь в НИИ Свержевского

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Москве на базе Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Свержевского будут оказывать медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в понедельник.

Институт специализируется на предоставлении оториноларингологической помощи, включая челюстно-лицевую хирургию и реконструктивные операции.

Ракова отметила, что в период эпидемии в городе стало небезопасно принимать пациентов, которым экстренная помощь не требуется. Тем не менее, людям с онкологическими заболеваниями по-прежнему требуется плановая медицинская помощь. Сейчас, когда многие клиники, включая федеральные, закрываются из-за вспышек коронавируса, мы приняли решение на базе городского института оториноларингологии имени Свержевского развернуть дополнительные мощности для лечения онкологических заболеваний", - сказала вице-мэр.

По ее словам, пациентам будет обеспечено пребывание в двух-трехместных палатах с полным соблюдением эпидемиологических норм.

Корпус института расположен на одной территории с городской онкологической больницей №1, в состав которой также входит центр опухолей головы и шеи. Таким образом, для этой больницы будут предоставлены дополнительные 100 коек для онкологических пациентов, в том числе с этой локализацией злокачественного заболевания.

Первых пациентов для лечения онкологических заболеваний НИИ Свержевского начнет принимать уже с 27 апреля.

Кроме того, пациентам с опухолями предстательной и молочной желез организованно проведение гормонотерапии на дому, когда к пациентам выезжает врач с медицинской сестрой и при отсутствии противопоказаний вводят необходимый препарат. Ряд больных с начала апреля начали получать такое лечение не выходя из дома.

Москва НИИ имени Свержевского

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