В мэрии опровергли сообщения о проблемах с онкопомощью москвичам из-за COVID-19

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В столице в период пандемии коронавируса ни одну городскую онкологическую больницу не перепрофилировали под стационар для лечения пациентов с COVID-19, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы в четверг.

"Утверждения отдельных СМИ о том, что онкологическая помощь москвичам оказывается не в полном объеме, категорически не соответствует действительности. Ни один городской стационар, оказывающий помощь онкологическим пациентам, не был закрыт или перепрофилирован в период пандемии. Оказание медицинской помощи по профилю не прекращалось ни на один день", - подчеркнул собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, ввиду перепрофилирования федеральных центров городом дополнительно предоставлены 100 коек на базе НИКИО имени Свержевского для онкобольных. При этом все пациенты перепрофилированных или закрытых на карантин федеральных клиник были переведены для продолжения лечения в московские стационары.

Пациентам с опухолями предстательной и молочной желез проводят гормонотерапию на дому: к ним выезжает врач с медицинской сестрой и при отсутствии противопоказаний вводят необходимый препарат. Ряд больных с начала апреля начали получать такое лечение.

Ранее сообщалось, что на базе крупнейших московских больниц организованы шесть многопрофильных онкологических центров, которые продолжают оказывать помощь в обычном режиме.

"При выявлении онкологических заболеваний или их прогрессировании все диагностические мероприятия проводятся в назначенные сроки. Также проводится лучевая терапия, плановые хирургические вмешательства и плановая химиотерапия", - добавили в пресс-службе.