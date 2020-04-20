Число скончавшихся в Москве пациентов с коронавирусом выросло с 204 до 233

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве умерло 29 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, а общее число скончавшихся в городе с COVID-19 достигло 233, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в понедельник вечером.

"Среди умерших - пациенты от 31 года до 94 лет. У 31-летнего пациента установлен диагноз "двусторонняя субтотальная пневмония с геморрагическим компонентом".

Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них - гипертония, хронический пиелонефрит, синдром Пиквика, хронический бронхит", - отметили в оперштабе.

По данным оперштаба, четверо из скончавшихся страдали сахарным диабетом.

"Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания", - добавил собеседник агентства.

По данным на утро понедельника, в Москве зафиксировано 26350 больных коронавирусом, 1838 из которых вылечились.