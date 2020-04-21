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В мэрии Москвы посоветовали не менять номер машины в пропуске чаще раза в сутки

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк сообщил, что номера автомобилей для цифрового пропуска в столице можно менять, однако лучше делать это не чаще раза в сутки.

"Возможность замены машины имеется, то есть вы можете один день ездить на одной машине, в другой день - на другой машине. Если мы говорим о том, что нужно приехать на работу и пересесть в служебную - тут есть, конечно же, сложность", - сказал Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы" во вторник.

Он пояснил, что смена машины в течение дня технически возможна, однако нужно учитывать, что номер машины в системе меняется не мгновенно и лучше ограничиться передвижением на одном автомобиле в сутки.

"Коллеги сейчас пытаются сократить количество часов по замене автомобиля, но в идеале лучше продумать вариант, чтобы использовать одно транспортное средство в течение дня", - сказал Немерюк.

Он также рассказал, что вопрос о том, будут ли приходить штрафы за езду на машине без пропуска с каждой камеры, пока не решён.

"Вопрос непростой технически, такая возможность существует. Она ровно такая же, как вы нарушаете в течение дня неоднократно ПДД и вам приходит несколько штрафов. На сегодняшний день коллеги еще обсуждают этот вопрос. Технически это возможно", - сообщил он.

Немерюк признал, что ошибочно выписанные штрафы могут иметь место, например, если камеры неточно зафиксируют номера автомобиля. "В случае несогласия со штрафом его можно обжаловать в десятидневный срок с момента получения. Сделать это можно через электронную приемную на mos.ru или так же есть отдельный портал - avtokod.mos.ru", - пояснил он.

Москва Алексей Немерюк

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