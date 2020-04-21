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ЦОДД насчитал в Москве 800 тысяч автомобилей без привязки к пропускам

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Более 3 млн автомобилистов в Москве уже привязали номера машин к цифровому пропуску, сообщил во вторник Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в твиттере.

"Еще 800 тысяч продолжают ездить без пропусков", - говорится в сообщении.

В ЦОДД напоминают, что с 22 апреля контроль станет автоматизированным, необходимо оформить пропуск на свой автомобиль на nedoma.mos.ru.

Департамент транспорта Москвы ранее предупреждал, что с 22 апреля камеры в автоматическом режиме будут выписывать штрафы автомобилям, на которые не оформлены цифровые пропуска.

18 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что номера машин надо включать в цифровой пропуск не менее чем за пять часов до поездки, в противном случае штрафы будут приходить на основании данных с камер.

Ранее во вторник руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что вопрос, будут ли приходить штрафы за езду на машине без пропуска с каждой камеры, пока не решён, это технически сложная, но возможная процедура. Он посоветовал не менять номер машины, привязанный к пропуску, чаще раза в сутки.

Немерюк признал, что штрафы могут приходить ошибочно, если камеры неточно зафиксируют номера автомобиля. В течение десяти дней штраф можно обжаловать через электронную приемную на mos.ru или на сайте avtokod.mos.ru.

ЦОДД

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