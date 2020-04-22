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Число разводов в Москве в апреле сократилось на 70%

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - За первые три недели апреля в Москве прошло около 1800 регистраций заключения брака, около 30% пар перенесли регистрацию на более поздний срок, сообщают в пресс-службе управления ЗАГС столицы.

"Количество разводов за это время сократилось на 70%. В 2019 году за первые три недели апреля было зарегистрировано более 2,7 тысяч регистраций расторжения брака, в этом году - на 70% меньше", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

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По словам собеседника агентства, с 1 по 19 апреля во дворцы бракосочетания и отделы ЗАГС было подано более 2,5 тысяч заявлений, но около 30% молодоженов предпочли перенести свадьбы на более поздние даты.

"Жители более ответственно стали относится к просьбам руководства управления ЗАГС и стараются переносить регистрацию брака на лето и осень. Для этого предусмотрен удобный алгоритм без личного посещения отдела ЗАГС. Нужно просто заполнить заявление о переносе даты и отправить на нашу почту. Госпошлину повторно оплачивать не придется", - отметили в пресс-службе.

"В первую неделю после Пасхи, накануне Красной горки, планируется зарегистрировать около 2,5 тысяч пар. Но с этих дат молодожены также постепенно переносят свои регистрации на более безопасное время. Все регистрации брака на Красную горку будут проходить только в неторжественной обстановке без присутствия гостей с соблюдением всех эпидемиологических мер", - сказал собеседник агентства.

"Молодожены, несмотря на отсутствие торжественной обстановки и гостей, выглядят воодушевленно и стараются сделать запоминающимся их день бракосочетания. Некоторые пары ведут прямые трансляции в социальных сетях, некоторые ведут видеоконференции с близкими и друзьями. Молодожены соблюдают меры безопасности и приходят в ЗАГС в креативных масках, соответствующих выбранному платью или костюму", - рассказали в пресс-службе.

Москва

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