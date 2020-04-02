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Психолог спрогнозировал, что коронавирус увеличит число разводов

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Люди испытывают дополнительный стресс из-за необходимости сидеть дома во время пандемии коронавируса, что в итоге скажется на количестве разводов, считает профессор биопсихологии Свободного университета Берлина Петер Вальшбургер.

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"Все общество находится под давлением, поэтому люди в семейных отношениях испытывают особенный стресс. Будет больше пар, в которых и до этого были конфликтные отношения, и которые больше не смогут находиться вместе и расстанутся", - сказал Вальшбургер в интервью "Интерфаксу".

В то же время, во многих случаях общественные ограничения, наоборот, приведут к большей солидарности внутри семьи. "Партнеры понимают, что они действительно зависят друг от друга", - сказал он.

В настоящий момент в Германии действуют строгие ограничения общественной жизни, закрыты все общественные места кроме продуктовых магазинов, людям запрещено находиться на улице группами больше двух человек (за исключением семей).

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