Врач московского госпиталя ветеранов войн скончался от коронавируса

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Врач госпиталя для ветеранов войн №3, заразившийся коронавирусом, скончался в Москве, сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения в среду.

"У врача госпиталя ветерана войн №3 действительно была выявлена коронавирусная инфекция. Он незамедлительно был переведен на лечение в больницу в Коммунарке. К сожалению, 20 апреля он скончался. Причиной смерти стала новая коронавирусная инфекция COVID-19 с развитием тяжелой двусторонней пневмонии", - говорится в сообщении.

Так в департаменте прокомментировали сообщения СМИ о том, что 56-летний заведующий отделением госпиталя для ветеранов войн №3 Максим Старинский, работавший с зараженными коронавирусом пациентами, скончался в Москве.

"В госпитале, полностью перепрофилированном на работу с пациентами, инфицированными COVID-19, поддерживается строгий санитарно-эпидемиологический режим, в том числе обязательное применение средств индивидуальной защиты. Больница продолжает работать в режиме инфекционного стационара", - пояснили в пресс-службе.

Департамент здравоохранения Москвы выразил глубокие соболезнования родным и близким врача, а также его коллегам.