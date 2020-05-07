В столице скончалась главврач поликлиники, заразившаяся коронавирусом

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В столичной ГКБ №52 после продолжительной болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, в четверг утром скончалась главный врач поликлиники №180 Юлия Сергеева, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

"С первого дня болезни врачи боролись за жизнь Юлии Борисовны. Более месяца, 43 дня, она провела на искусственной вентиляции легких, аппарате ЭКМО. Несмотря на все принятые меры, осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией, оказались не совместимы с жизнью, и спасти Юлию Борисовну не удалось", - сказал собеседник агентства.

Там отметили, что Сергеева отдала профессии более 30 лет, с 2016 года она занимала должность главного врача городской поликлиники № 180.

"Департамент здравоохранения, весь коллектив ГКБ № 52 выражает родным и близким Юлии Борисовны, а также ее коллегам глубокие соболезнования", - добавили в пресс-службе.

В апреле сообщалось, что в Москве скончался врач госпиталя для ветеранов войн №3, заразившийся коронавирусом.