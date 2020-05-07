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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:44Заразились
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В столице скончалась главврач поликлиники, заразившаяся коронавирусом

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В столичной ГКБ №52 после продолжительной болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, в четверг утром скончалась главный врач поликлиники №180 Юлия Сергеева, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

"С первого дня болезни врачи боролись за жизнь Юлии Борисовны. Более месяца, 43 дня, она провела на искусственной вентиляции легких, аппарате ЭКМО. Несмотря на все принятые меры, осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией, оказались не совместимы с жизнью, и спасти Юлию Борисовну не удалось", - сказал собеседник агентства.

Там отметили, что Сергеева отдала профессии более 30 лет, с 2016 года она занимала должность главного врача городской поликлиники № 180.

"Департамент здравоохранения, весь коллектив ГКБ № 52 выражает родным и близким Юлии Борисовны, а также ее коллегам глубокие соболезнования", - добавили в пресс-службе.

В апреле сообщалось, что в Москве скончался врач госпиталя для ветеранов войн №3, заразившийся коронавирусом.

Инфекционный центр в Новой Москве

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В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 мартаВ нынешних условиях больница будет принимать только заболевших COVID-19, но после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекцийБольница оснащена всем необходимым: реанимацией, системами обеспечения лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и т.д.Больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 800 коекВ общей сложности закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала Здание газифицировано, подключено к электросетям, обеспечено водой и теплом. Созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженных или представляющих опасность.Материалы для возведения инфекционного центра производились на 18 заводах различных регионов России и Белоруссии Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. ДемиховаПримерную стоимость COVID-центра в новой Москве оценили в 5-7 млрд руб. В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.
Москва Юлия Сергеева коронавирус

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