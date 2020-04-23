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Суд отказался рассмотреть дело московского "Макдональдса" за нарушение мер из-за COVID-19

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Солнцевский суд Москвы вернул в управу района Ново-Переделкино протокол об административном правонарушении в отношении ЗАО "Москва-Макдональдс", составленный из-за нарушения мер, которые введены в городе в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Суд велел устранить недостатки в материале об административном правонарушении в отношении ЗАО "Москва-Макдональдс" (...) о привлечении к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

Как следует из документа, претензии возникли к одному из ресторанов сети на Боровском шоссе.

Вместе с тем, говорится в определении суда, "материал подлежит возвращению должностному лицу в связи с неполнотой представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела".

Согласно КоАП РФ, вмененное "Макдональдсу" нарушение предусматривает для юридических лиц наказание от 100 до 300 тыс. рублей в случае установления судом вины юрлица.

Новую статью 20.6.1 об ответственности за неподчинение правилам при ЧС или угрозе ее возникновения включили в КоАП РФ с 1 апреля после введения в регионах режимов повышенной готовности на фоне коронавируса.

Если нарушение не повлекло тяжких последствий, штрафы для граждан составит от 1000 до 3000 рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для ИП - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юрлиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Штрафы за повторное нарушение или за нарушения, которое влечет вред здоровью или имуществу человека, будут выше. Для граждан они могут достигать суммы в 50 тыс. рублей, для должностных лиц - 500 тыс. рублей, для ИП и юрлиц - до 1 млн рублей.

Москва

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