Суд отказался рассмотреть дело московского "Макдональдса" за нарушение мер из-за COVID-19
Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Солнцевский суд Москвы вернул в управу района Ново-Переделкино протокол об административном правонарушении в отношении ЗАО "Москва-Макдональдс", составленный из-за нарушения мер, которые введены в городе в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Суд велел устранить недостатки в материале об административном правонарушении в отношении ЗАО "Москва-Макдональдс" (...) о привлечении к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).
Как следует из документа, претензии возникли к одному из ресторанов сети на Боровском шоссе.
Вместе с тем, говорится в определении суда, "материал подлежит возвращению должностному лицу в связи с неполнотой представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела".
Согласно КоАП РФ, вмененное "Макдональдсу" нарушение предусматривает для юридических лиц наказание от 100 до 300 тыс. рублей в случае установления судом вины юрлица.
Новую статью 20.6.1 об ответственности за неподчинение правилам при ЧС или угрозе ее возникновения включили в КоАП РФ с 1 апреля после введения в регионах режимов повышенной готовности на фоне коронавируса.
Если нарушение не повлекло тяжких последствий, штрафы для граждан составит от 1000 до 3000 рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для ИП - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юрлиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.
Штрафы за повторное нарушение или за нарушения, которое влечет вред здоровью или имуществу человека, будут выше. Для граждан они могут достигать суммы в 50 тыс. рублей, для должностных лиц - 500 тыс. рублей, для ИП и юрлиц - до 1 млн рублей.