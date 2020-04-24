За неделю оптовая торговля в Москвы выросла на 30%

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - За последнюю неделю оборот оптовой торговли в столице увеличился на 30,9%, сообщил московский оперативный штаб по вопросам экономики.

"Впервые с начала режима ограничений вышла в плюс розница. Оборот по продовольственным товарам увеличился на 3,7%", - говорится в сообщении.

Также за время действия ограничений на 68% вырос объем платежей за онлайн-кинотеатры, музыку и другие сервисы развлечений. "Москвичи тратят на эти услуги уже около 100 млн рублей в неделю", - отметили в штабе.