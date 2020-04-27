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Полиция раскрыла схему мошенничества с продажей цифровых пропусков в Москве

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве двоих подозреваемых в мошенничестве с электронными пропусками, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативники совместно с представителями департамента информационных технологий города Москвы и компании Group-IB установили, что преступники создали канал в одном из мессенджеров, где предлагали гражданам за 3,5 тысячи рублей оформить цифровые пропуска для передвижения по Москве и Московской области в период действия ограничительных мер.

Желающим получить пропуск предлагалось предоставить паспортные данные и информацию о государственных регистрационных знаках автомобилей. Получив деньги, мнимые продавцы переставали выходить на связь, пояснила представитель МВД.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Задержанные подозреваются в совершении как минимум двух преступлений. В ходе обысков по месту проживания фигурантов изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и банковские карты, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Как пояснили в пресс-службе компании Group-IB, задержанные торговали пропусками для свободного передвижения по Москве, Санкт-Петербургу и Краснодару. При этом, они представлялись сотрудниками правоохранительных органов и в личной переписке обещали помочь клиентам с оформлением пропусков, как они утверждали, по "серой схеме через портал Госуслуг".

"Для получения поддельного пропуска интернет-аферисты просили прислать им паспортные данные, и, если требовался пропуск на автомобиль - его госномер. Однако после получения денег на банковскую карту мошенники удаляли чат с жертвой, включив ее телефон в "черный список". За две недели работы сервиса мошенники смогли совершить несколько сделок - цена их услуг варьировалась от 2500-3500 рублей",- рассказали в компании.

Там добавили, что задержанные - жители Москвы и Подмосковья, 19 и 23 лет, они уже дали признательные показания.

Москва

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