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В Москве в апреле втрое выросло число IT-преступлений

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Уровень преступности в Москве в целом продолжает снижаться, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции; там также отметили, что вместе с тем растет число IT-преступлений.

В период с 1 по 27 апреля в столице более чем втрое "выросло количество хищений, совершенных дистанционным способом", сказали в пресс-службе городского управления МВД.

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В управлении призвали граждан доверять только проверенным источникам информации. "Не реагировать на сомнительные предложения, полученные в виде СМС-рассылок и сообщений в мессенджерах. Тем самым вы в значительной степени обезопасите себя от действий мошенников", - добавили в пресс-службе.

Там также заявили, что в апреле в столице в целом зарегистрировано на 12,8 % меньше, чем годом ранее, сообщений о преступлениях.

По данным полиции, на 42,3% сократилось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 32,8% - краж, в том числе квартирных - на 61,3%.

"Число грабежей, совершенных на улицах, уменьшилось на 64,8%, разбойных нападений на 81,5%, краж транспортных средств на 75%, угонов на 27,3%", - сообщили в полиции.

Кроме того, по данным МВД, улучшилась обстановка на дорогах города. "Количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 60,8%, число пострадавших в них - на 62,2%", - сказали в управлении.

Москва МВД

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