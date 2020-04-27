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В МВД отвергли сообщения о "палочной системе" для ГАИ по цифровым пропускам

В МВД отвергли сообщения о "палочной системе" для ГАИ по цифровым пропускам
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Речи о введении "палочной системы" и выполнении "нормативов" по штрафам для сотрудников столичной ГИБДД во время действия в городе ограничительных мер не идет. Об этом заявил секретарь Общественного совета при ГУ МВД Москвы Вадим Бреев.

"Никто никогда не давал указаний о переходе на палочную систему. Проводятся выборочные проверки автомобилей. Общественный совет держит ситуацию на контроле, и могу заявить, что все сообщения подобного толка не соответствуют действительности", - сказал Бреев в понедельник "Интерфаксу".

Так он прокомментировал информацию Telegram-каналов о введении для сотрудников ГИБДД "палочной системы", при которой они должны увеличить число проверок и штрафов.

В то же время Бреев заметил, что определенное перераспределение нагрузки на сотрудников УГИБДД есть, так как в городе уменьшилось число аварий, но увеличился объем работ по контролю за цифровыми пропусками.

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