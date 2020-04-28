Суд отклонил иск к мэру Москвы против введения цифровых пропусков

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Московский городской суд отказал в удовлетворении коллективного иска к мэру Сергею Собянину от муниципального депутата Дениса Шендеровича, и еще 11 москвичей, которые просили признать незаконным введение цифровых пропусков для передвижения по столице, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Истцы настаивали на том, что введение ограничительных мер на передвижение граждан возможно только при объявлении карантина и при соответствующем предписании главного санитарного врача страны.

Представители мэрии и прокуратура возражали против удовлетворения иска.

Один из истцов, активист Алексей Обухов сообщил "Интерфаксу", что группа намерена обжаловать решение суда.

Пропускная система введена в Москве с 15 апреля в рамках режима самоизоляции в свете борьбы с коронавирусом.