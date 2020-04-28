Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:07Заразились
на 28.04В России 93 558+6 411В мире 3 041 764+70 289

Суд отклонил иск к мэру Москвы против введения цифровых пропусков

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Московский городской суд отказал в удовлетворении коллективного иска к мэру Сергею Собянину от муниципального депутата Дениса Шендеровича, и еще 11 москвичей, которые просили признать незаконным введение цифровых пропусков для передвижения по столице, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Истцы настаивали на том, что введение ограничительных мер на передвижение граждан возможно только при объявлении карантина и при соответствующем предписании главного санитарного врача страны.

Представители мэрии и прокуратура возражали против удовлетворения иска.

Один из истцов, активист Алексей Обухов сообщил "Интерфаксу", что группа намерена обжаловать решение суда.

Пропускная система введена в Москве с 15 апреля в рамках режима самоизоляции в свете борьбы с коронавирусом.

Москва Сергей Собянин коронавирус

Новости по теме

Новости

Дистанционное обучение в Москве с 1 по 11 мая проводиться не будет

Дистанционное обучение в Москве с 1 по 11 мая проводиться не будет

В Москве до 13 мая ужесточат требования к соблюдению тишины

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая

Стационары Москвы для экстренной помощи заполнены на 85%

В Москве система искусственного интеллекта будет выявлять коронавирус

Собянин заявил о необходимости сохранения строгого режима самоизоляции в Москве

Собянин заявил о необходимости сохранения строгого режима самоизоляции в Москве

Каждый пятый медработник в Москве переболел COVID-19

В Москве камеры начали штрафовать за передвижение на машине без пропуска

В Москве камеры начали штрафовать за передвижение на машине без пропуска

В Москве за сутки от COVID-19 вылечилось вдвое больше людей, чем раньше

В Москве за сутки от COVID-19 вылечилось вдвое больше людей, чем раньше

"Ъ" узнал о возможном прекращении работы "Помощника Москвы"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');