Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:28Заразились
на 27.04В России 87 147+6 198В мире 3 041 764+70 289

Под медицинским наблюдением в Москве сейчас находятся более 20 тыс. пациентов с ОРВИ

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Более 20 тысяч человек с симптомами ОРВИ находятся под постоянным медицинским наблюдением в Москве, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Пациенты с симптомами ОРВИ находятся под постоянным контролем врачей и сотрудников информационного центра мониторинга. На сегодняшний день в Москве лечение на дому проходят около 20 тыс. таких пациентов", - сказала Ракова.

У пациентов с ОРВИ обязательно берётся тест на коронавирус, добавила вице-мэр.

"Врач, который приезжает к пациенту на дом, имеет при себе весь арсенал необходимых инструментов. Если врач определяет, что у пациента состояние легкое, и он может оставаться дома, ему назначается терапия и выдаются лекарства, сразу же берется тест на коронавирус. С этого момента пациент попадает под динамическое медицинское наблюдение. Определить, нужно ли человеку оставаться дома, пройти тестирование в одном из КТ-центров города или госпитализироваться, принимает врач", - отметила она.

Заммэра сообщила, что в амбулаторных центрах сформирован единый стандарт обследования, всем пациентам в обязательном порядке проводится КТ легких, по результатам которого выдается заключение рентгенолога поликлиники и второе заключение врача референс-центра.

"У нас отработан алгоритм определения пневмонии у пациента и степени ее развития от первой до четвертой стадии. Как следствие, мы можем более правильно принимать решение о тактике. Если это первая или вторая стадия то, как правило, человек остается лечиться на дому под непосредственным медицинским наблюдением поликлиники с полным набором медикаментозного лечения. Если у человека более серьезные стадии пневмонии, то из амбулаторного центра он госпитализируется в больницу", - подчеркнула Ракова.

Москва Анастасия Ракова коронавирус

Новости

"Ъ" узнал о возможном прекращении работы "Помощника Москвы"

"Ведомости" узнали о банкротстве московской сети магазинов Fashion House

Ещё 44 пациента с коронавирусом скончались в Москве

Ещё 44 пациента с коронавирусом скончались в Москве

Тест на коронавирус должны делать всем москвичам с признаками ОРВИ

Тест на коронавирус должны делать всем москвичам с признаками ОРВИ

Число госпитализаций с пневмонией в Москве за неделю выросло на 70%

Запрет на посещение храмов Москвы и Подмосковья продлили на неопределенный срок

В мэрии Москвы заявили об аннулировании отдельных цифровых рабочих пропусков

В МВД отвергли сообщения о "палочной системе" для ГАИ по цифровым пропускам

В МВД отвергли сообщения о "палочной системе" для ГАИ по цифровым пропускам

В Москве закрыли подпольное производство "лекарств" от коронавируса

В Москве закрыли подпольное производство "лекарств" от коронавируса

"Индекс самоизоляции" в Москве продолжил снижаться

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');