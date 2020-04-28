Под медицинским наблюдением в Москве сейчас находятся более 20 тыс. пациентов с ОРВИ

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Более 20 тысяч человек с симптомами ОРВИ находятся под постоянным медицинским наблюдением в Москве, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Пациенты с симптомами ОРВИ находятся под постоянным контролем врачей и сотрудников информационного центра мониторинга. На сегодняшний день в Москве лечение на дому проходят около 20 тыс. таких пациентов", - сказала Ракова.

У пациентов с ОРВИ обязательно берётся тест на коронавирус, добавила вице-мэр.

"Врач, который приезжает к пациенту на дом, имеет при себе весь арсенал необходимых инструментов. Если врач определяет, что у пациента состояние легкое, и он может оставаться дома, ему назначается терапия и выдаются лекарства, сразу же берется тест на коронавирус. С этого момента пациент попадает под динамическое медицинское наблюдение. Определить, нужно ли человеку оставаться дома, пройти тестирование в одном из КТ-центров города или госпитализироваться, принимает врач", - отметила она.

Заммэра сообщила, что в амбулаторных центрах сформирован единый стандарт обследования, всем пациентам в обязательном порядке проводится КТ легких, по результатам которого выдается заключение рентгенолога поликлиники и второе заключение врача референс-центра.

"У нас отработан алгоритм определения пневмонии у пациента и степени ее развития от первой до четвертой стадии. Как следствие, мы можем более правильно принимать решение о тактике. Если это первая или вторая стадия то, как правило, человек остается лечиться на дому под непосредственным медицинским наблюдением поликлиники с полным набором медикаментозного лечения. Если у человека более серьезные стадии пневмонии, то из амбулаторного центра он госпитализируется в больницу", - подчеркнула Ракова.