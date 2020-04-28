В России за сутки выявлены еще 6411 носителей COVID-19

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Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Свыше 6,4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 зарегистрировано в России за минувшие сутки, общее число зарегистрированных диагнозов в стране достигло отметки в 93,5 тысяч, сообщает оперативный штаб.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 6411 в 83 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2609 (40,7%) случаев", - говорится в сообщении штаба во вторник.

Всего в России зарегистрировано 93 558 случаев (+7,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ, добавили в штабе. По этому показателю Россия обошла Иран, где, по последним данным Университета Джонса Хопкинса, насчитывается 91 472 подтвержденных диагноза. Накануне, как сообщалось, по общему числу случаев Россия обогнала Китай (сейчас - 83 918 диагнозов).

Новые случаи в регионах

3075 случаев зарегистрированы за сутки в Москве. Таким образом, общее число диагнозов в столице выросло до 48 426, следует из данных штаба.

Еще 523 новых случая инфекции подтверждено за сутки в Московской области, 198 - в Санкт-Петербурге, 153 - в Дагестане, 148 - в Северной Осетии, 101 - в Рязанской области, 89 - в Нижегородской области, 85 - в Свердловской области, 79 - во Владимирской области, 70 - в Тульской области.

По 67 новых диагнозов в Калужской и Мурманской областях, по 65 новых пациентов в Татарстане, Оренбургской и Курской областях, 64 - в Ростовской области, 62 - в Воронежской области, 61 - в Башкирии, 60 - в Новосибирской области, 53 - в Орловской области, 51 - в Краснодарском крае, 48 - в Челябинской области, по 47 новых случаев в Ярославской области и Красноярском крае, по 45 новых случаев в Смоленской области, Приморском крае, 43 - в Ингушетии, 41 - в Ханты-Мансийском АО. По 39 новых диагнозов установлено в Чувашии, Пензенской и Калининградской областях. По 38 новых случаев в Кабардино-Балкарии, Марий Эл, Ленинградской области, 37 - в Ставропольском крае, 35 - в Кировской области, 33 - в Тамбовской области. По 32 новых диагноза в Мордовии и Саратовской области.

30 инфицированных зарегистрировано за сутки в Белгородской области, 29 - в Ульяновской области, 28 - в Хабаровском крае, по 26 новых диагнозов в Брянской и Липецкой областях, 25 - в Волгоградской области, по 22 диагноза в Хакасии и Костромской области, по 18 - в Ненецком автономном округе, Чечне и Бурятии, 17 - в Пермском крае. По 14 новых случаев в Ивановской области и Алтайском крае, 13 - в Карачаево-Черкессии.

По 12 новых случаев в Ямало-Ненецком АО и Еврейской АО, 11 - в Омской области, 10 - в Новгородской области. По 9 новых диагнозов в Калмыкии и Тверской области, по 8 - в Адыгее, Иркутской, Астраханской, Самарской областях и Камчатском крае. По 7 новых случаев в Коми, Якутии и Забайкальском крае. По 6 новых пациентов в Карелии, Архангельской области.

По пять инфицированных в Удмуртии, Тюменской, Томской, Вологодской областях. По четыре новых диагноза в Псковской и Кемеровской областях, три - в Севастополе, два - в Курганской области. Наконец, по одному пациенту в Тыве, Крыму, Сахалинской, Амурской и Магаданской областях.

Летальные исходы

За сутки подтверждено 72 летальных случая, ассоциированных с новым коронавирусом, из них 44 - в Москве. За весь период от COVID-19 в России умерли 867 человек. В штабе отмечают, что показатель общего числа умерших по регионам был уточнен. В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой журналистам пояснили, что уточнено на одну единицу общее число умерших по РФ за все время накануне: вместо 794 летальных исходов по стране верный показатель в данных на 27 апреля - 795.

Еще пять человек умерли за минувшие сутки в Хакасии, четыре - в Калужской области, по три человека - в Московской, Самарской области, по два - в Магаданской, Липецкой областях, Красноярском крае, по одному - в Ингушетии, Чечне, Удмуртии, Кемеровской, Пензенской, Белгородской, Смоленской областях.

Выписанные пациенты

За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 1110 человек, из них 606 - в Москве. За весь период выписано по выздоровлению 8456 человек.

Еще 56 человек за сутки выписано в Чечне, 55 - в Санкт-Петербурге, 49 - в Ростовской области, 35 - в Марий Эл, 28 - в Дагестане, по 25 - в Московской и Ленинградской областях, 24 - в Оренбургской области, 18 - в Татарстане, 15 - в Мурманской области, 14 - в Новосибирской области, по 11 в Астраханской и Тверской областях, по восемь - в Башкирии, Тыве, Иркутской, Вологодской областях, по семь - в Ингушетии, Архангельской, Калининградской, Волгоградской областях, Краснодарском крае, по шесть - в Орловской области, Пермском крае, по пять - в Калмыкии, Амурской, Ульяновской областях, Алтайском, Красноярском краях, по четыре - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Калужской, Новгородской областях, три - в Хабаровском крае, по два - в Хакасии, Карачаево-Черкессии, Тамбовской области, Якутии, по одному - в Бурятии, Псковской, Магаданской, Омской, Костромской, Самарской областях, Камчатском крае.