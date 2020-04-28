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В Crocus Group допустили открытие временного госпиталя в "Крокус Экспо"

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Госпиталь для больных коронавирусом может разместиться на территории международного выставочного центра "Крокус Экспо" в Москве, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе ГК Crocus Group.

"Действительно, переговоры идут, но пока все в процессе", - заявили в пресс-службе.

Как заявлял 24 апреля мэр Москвы Сергей Собянин, коечный фонд в столице в ближайшие неделю-полторы будет увеличен в два раза.

"В Москве по нормативу надо было развернуть 12 тысяч коечного фонда. Сегодня уже развернуто 16 тысяч. В ближайшие дни развернем до 20 тысяч - и дальше до 27 тысяч", - говорил градоначальник.

21 апреля приняла первых пациентов построенная чуть более чем за месяц инфекционная больница в поселении Вороновском в новой Москве. Строительство объекта с использованием быстровозводимых конструкций началось 12 марта, на участке площадью в 40 га возведено около 50 одноэтажных строений и 14 секций 2-3-этажных общежитий.

По данным на утро вторника, в Москве зарегистрировано 48 426 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Вылечились 4 130 человек, погибли - 479.

Москва Крокус Экспо

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