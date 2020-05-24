Жалобы медиков госпиталя в "Крокус Экспо" привели к прокурорской проверке

Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 в "Крокус Экспо" в Подмосковье Фото: EPA/ТАСС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура намерена проверить жалобы медперсонала временного госпиталя в подмосковном "Крокус Экспо" на нехватку оборудования и нарушения их прав, сообщила "Интерфаксу" в воскресенье представитель Мособлпрокуратуры Марина Каурова.

По ее словам, проверку о возможном нарушении организовали по данным СМИ.

Каурова рассказала, что, согласно опубликованной информации, в госпитале не хватает необходимого медицинского оборудования и квалифицированных кадров. Также медики жалуются на невыплату заработной платы.

Как отметила представитель прокуратуры, в ходе проверочных мероприятий, проведение которых поручено Красногорской городской прокуратуре Московской области, будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц.

При наличии оснований "незамедлительно будут приняты меры реагирования", заявила Каурова.

Как сообщалось, 14 мая в Красногорске начал прием пациентов инфекционный госпиталь на базе "Крокус Экспо". В штате госпиталя - более 80 врачей и порядка 300 медсестер и санитаров.