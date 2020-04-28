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Каждый пятый медработник в Москве переболел COVID-19

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Тесты на иммунитет к COVID-19 показали, что каждый пятый медработник в Москве переболел коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова.

"Начата работа по исследованию напряженности иммунитета медицинских работников в Москве. На сегодняшний день нашей отечественной тест-системой обследовано уже более 3200 человек. И первые результаты показали, что 20% из них иммунитет имеют", - сказала Попова вторник на совещании у президента РФ по готовности регионов к борьбе с коронавирусом.

По ее словам, "это иммунитет приобретенный, это хороший прогностический признак".

"Меньше всего, конечно, таких (медиков - ИФ) в детской инфекции, а вот во взрослой их почти 30%", - уточнила Попова.

коронавирус Москвы Роспотребнадзор Анна Попова

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