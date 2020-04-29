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Правозащитники указали на злоупотребления при борьбе с COVID-19 в странах бывшего СССР

Правозащитники указали на злоупотребления при борьбе с COVID-19 в странах бывшего СССР
Женщина с собакой на закрытой детской площадке в Москве
Фото: Reuters

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Международная правозащитная организация Amnesty International выразила обеспокоенность применением "репрессивных и насильственных" мер в рамках борьбы с пандемией COVID-19 в странах Восточной Европы и Центральной Азии, в том числе России, говорится в докладе организации.

"Правительства стран Восточной Европы и Центральной Азии реагируют на пандемию COVID-19 репрессивными и насильственными мерами, которые никак не соответствуют их обязательствам в области прав человека", - сказано в докладе.

Исследователь Amnesty International по Центральной Азии Хеза Макгилл заявляет, что "по мере того, как в регионе разворачивается пандемия COVID-19, создается впечатление, что многие правительства заинтересованы скорее в подавлении инакомыслия, чем в защите общественного здоровья".

В докладе говорится о мерах в Казахстане, России, Узбекистане, Азербайджане, Белоруссии, Украине, Грузии, Таджикистане, Туркменистане, Киргизии и других странах.

"Правительства региона, похоже, рассматривают пандемию как карт-бланш на подавление прав человека. Любые жесткие меры по предотвращению распространения вируса должны быть ограниченными по времени их применения, соразмерными и соответствовать стандартам в области прав человека", - говорится в докладе.

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В нем отмечается, что в России реформа по "оптимизации" системы здравоохранения в совокупности с низким уровнем бюджетных трат привела к сокращению больниц и медпунктов, медперсонала и средств индивидуальной защиты (СИЗ), лекарств. Таким образом реформа повлияла на доступность здравоохранения.

Amnesty International заявляет, что с начала пандемии коронавируса в России отмечалась нехватка СИЗов, десятки докторов и медсестер на это жаловались, но во многих случаях к ним были применены административные меры. Из-за нехватки средств защиты медицинский персонал серьезно пострадал от воздействия вируса, утверждается в докладе.

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Кроме того, по данным Amnesty International, многих пациентов в России выписали из больниц до окончания их лечения или отказывались принимать без подтверждения, что у них нет коронавируса. В то же время получение подтверждения могло занять продолжительное время, и к моменту его получения человек уже может заразиться. Также обеспокоенность правозащитников вызывает факт закрытия больниц на карантин после сообщений о полученной персоналом инфекции, что может привести к сокращению доступности лечения, особенно в отдаленных регионах.

Кроме того, Amnesty International указывает на меры ответственности за распространение недостоверной информации о коронавирусе. "Правительства Азербайджана и России привлекли к ответственности пользователей социальных сетей, журналистов и медицинских работников, которые открыто указывали на изъяны в действиях по реагированию на COVID-19", - говорит Макгилл.

Правозащитники отмечают, что в законе о недопущении распространения недостоверной информации чересчур расплывчато прописано понятие "социально значимая информация", что может привести "к произвольному использованию закона для подавления критических голосов". "Его также можно использовать для подавления информации о масштабах пандемии, неспособности властей реагировать или проблем, с которыми сталкивается система здравоохранения", - считают в Amnesty International.

На момент написания доклада правозащитники насчитали как минимум девять случаев "распространения ложной информации" о коронавирусе, несколько человек были оштрафованы на 30 тысяч рублей.

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Также в Amnesty обращают внимание на запрет видеться с адвокатами заключенных в СИЗО во время ограничительных мер, что влияет на право задержанного "на честный суд". По мнению правозащитников, власти должны ввести достаточные и эффективные меры доступа адвокатов к клиентам, в то же время не допуская распространения COVID-19.

Также они призывают ввести возможность наблюдать за слушаниями в судах онлайн.

В докладе правозащиники призывают с осторожностью и пропорционально использовать технологии цифрового слежения за населением во время введения ограничительных мер, не допуская нарушения прав человека и дискриминации.

Amnesty International Россия Коронавирус

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