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Собянин пообещал начать снимать самоизоляцию при улучшении ситуации с коронавирусом

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Действующие из-за коронавируса ограничения в Москве будут сниматься после того, как ситуация с заболеваемостью улучшится, заявил мэр столицы Сергей Собянин в четверг.

"Если мы увидим, что у нас ситуация улучшается, то, конечно, мы адекватно и быстро примем меры по снижению самоизоляции, раскрытию каких-то отраслей, которые могут работать", - сказал Собянин в интервью каналу "Россия 24" (ВГТРК).

Пока этого не произошло, мэр Москвы попросил горожан набраться мужества и терпения.

Он отметил, что у москвичей может складываться ощущение, что все хорошо, однако это нет так.

"Если смотреть день ко дню, то складывается ощущение, что ситуация стабилизировалась, каждый день 2,5-3 тысячи заболевших, нет такого роста, что сегодня 3, а завтра 5-6. И такое благодушное ощущение, что мы вышли на какой-то порог заболеваемости, на пик, и что дальше нас только ждет спад заболеваемости и так далее. И многие москвичи, которые сейчас находятся в условиях жестких ограничений по передвижению, не понимают, почему эти меры продляются, почему так жестко мы поступаем по ограничениям, ведь нет бурной динамики заболеваний", - сказал мэр.

"И вот это непонимание того, что происходит, порождает некое сопротивление этим мерам, которые мы предпринимаем, и мы это видим по реакции москвичей, по тем вопросам, которые они задают, и даже по поведению москвичей", - отметил Собянин.

Он отметил, что динамику по заболеванию надо смотреть не по сравнению с прошлым днем, а по сравнению с прошлыми неделями.

"Надо смотреть, как мы жили неделю, а лучше две, и как сейчас. Совсем недавно на больничных койках было 10 тысяч человек, а сегодня 17 тысяч, и это не просто легкие, это тяжелые, особо тяжелые. Это не какие-то придуманные люди, которые полежать собрались", - сказал Собянин.

Сергей Собянин Москва коронавирус

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