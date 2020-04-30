Мэр призвал москвичей спускаться в метро в масках и перчатках

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Входные двери на станциях столичного метро будут убраны по мере возможности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире "России 24". Он отметил, что не везде система дверей позволяет это сделать.

"Там, где это можно сделать, мы двери убираем и будем убирать по мере увеличения температуры на улице. Уберем на всех станциях, где это возможно, обязательно. Часть уже убрано первых дверей, там, где можно, мы и вторые двери уберем, - объявил он. - Что касается дверей, система метрополитена устроена так, что далеко не везде это возможно сделать, когда поезд въезжает в тоннель, идет мощное нагнетение, как помпой, воздуха и на некоторых станциях создаётся очень мощный воздушный поток- это опасно".

Перчатки он рекомендовал пассажирам, чтобы они не рисковали, дотрагиваясь до поручней или до дверей.

Мэр также сообщил, что карты "Тройка" будут продлеваться на то количество времени, на которое введены ограничения.

Масочный режим в Москве официально не вводился, его ввели в Московском регионе и ряде других субъектов Федерации.

Ранее 30 апреля представитель московского метрополитена сказала, что пассажиров могут обязать носить маски, если этого потребует Роспотребнадзор.