В Подмосковье с 1 мая цифровые пропуска будут проверять с помощью камер

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Комплексы фотовидеофиксации на дорогах Московской области привлекут к проверке электронных пропусков автомобилей с 1 мая. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области в четверг.

"С 1 мая комплексы фотовидеофиксации на дорогах Московской области привлекут к проверке электронных пропусков автомобилей. Необходимые поправки в КоАП Московской области приняты сегодня, 30 апреля, Мособлдумой", - говорится в сообщении.

Информация с комплексов будет использована сотрудниками министерства транспорта региона при вынесении постановлений о штрафах за отсутствие пропуска на передвижение.

В пресс-службе уточняют, что между Московской областью и Москвой действует единая система проверки пропусков - все пропуска, оформленные в столице, будут идентифицированы комплексами области.

Штраф за передвижение без пропуска составит 5 тыс. руб.

Всего на территории Подмосковья работает более 1,4 тыс. камер фотовидеофиксации, среди них 1,2 тыс. стационарных и более 200 передвижных комплексов.

В соответствии с постановлением губернатора Подмосковья, до 4 мая автоматически продлевается срок действия цифрового пропуска в целях работы, с 4 мая необходимо продлить пропуск или оформить новый пропуск сроком до 11 мая включительно.