В Подмосковье запланировали развернуть более 18 тыс. коек для больных с COVID-19

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Свыше 18 тыс. коек планируется создать в Московской области для размещения больных коронавирусной инфекцией, сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора региона Андрея Воробьева.

Также, по ее данным, продолжится работа по запуску в муниципалитетах "легких стационаров".

В пресс-службе добавили, что в регионе закупаются тест-полоски, чтобы оснастить ими бригады скорой помощи. Всего за сутки в Московской области делается более 7 тыс. тестирований.

Накануне региональный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом рассказал, что в Подмосковье готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома.

Как сообщил в пятницу оперштаб, за последние сутки в России зарегистрировано 7933 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших по всей стране достигло 114 431.

Новые эпизоды фиксировались в 85 регионах, больше всего в Москве - 3561. В общей сложности в столице уже 57 300 инфицированных. В Московской области 797 новых зараженных.