Короновирус внес коррективы в первомайские привычки москвичей

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Коронавирус заставил москвичей отказаться от традиционных первомайских пикников в парках.

Как передает корреспондент "Интерфакса", несмотря на праздничный день в пятницу 1 мая крупные столичные парки остались закрыты.

Вокруг Парка Горького и "Музеона" установлены металлические ограждения. Сигнальной лентой оцеплены прогулочные зоны на Бульварном кольце. Здания и площади в центре Москвы в этом году на фоне пандемиии коронавируса лишены традиционной праздничной атрибутики.

На центральных улицах и бульварах прохожих почти нет. Встречаются в основном курьеры сетевых служб доставки и полицейские.

Многие москвичи накануне отправились на дачи. В четверг вечером на некоторых вылетных магистралях по направлению в область впервые за месяц образовались заторы. А отдельные столичные рестораны в преддверии праздников расширили зону доставки на ближайшее Подмосковье и предложили заказать на дачу наборы мясных полуфабрикатов для барбекю.

"Вчера поток машин был вечером - как ни в чем не бывало, будто и нет никакого карантина. Заправлять не успевали, очереди выстраивались. А сегодня снова тишина весь день", - сообщил "Интерфаксу" оператор АЗС, расположенной на МКАД недалеко от Строгино.

Оставшиеся в Москве горожане предпочли провести праздники, не покидая своих районов. Однако дома остались не все. Некоторые воспользовались солнечной погодой и, несмотря на запрет, отправились на прогулку в окрестные скверы.

Так, жители Запада столицы вышли в парк Фили и Парк в долине реки Сетунь, а жители Коммунарки заполнили зоны отдыха вокруг местных прудов.

Вопреки традиции, люди не собираются большими компаниями, отдыхают семьями с детьми по два-четыре человека, мангальные зоны игнорируют и не готовят шашлыки. Музыки из переносных колонок также не слышно. Отдыхающие ведут себя тихо, стараются не привлекать внимание, некоторые пьют пиво.

Продавцы окрестных магазинов отмечают резкий рост спроса на слабоалкогольные напитки.

"Все берут больше обычного - и пиво, и коктейли разные. В основном, не молодежь приходит, люди старшего возраста. Здесь же напротив распивают на скамейках. Хотя мы всех предупреждаем, что нельзя на улице. Но праздники, разве кто слушает..." - рассказала "Интерфаксу" продавец магазина на Кременчугской улице.

Полицейских патрулей в спальных районах замечено не было.

Ближе к вечеру 1 мая многие москвичи отправились за покупками в сетевые супермаркеты. В то же время продавцы столичных рынков, напротив, отмечают снижение потока покупателей. Цены там, как правило, выше магазинных.

"Меньше стало людей, конечно меньше. Вон в том году на праздниках самая горячая пора была, а сейчас посмотри: нет никого. Все по супермаркетам пошли или возле дома покупают. Раньше думали - они (сетевые магазины) нам не конкуренты. У нас свой покупатель был всегда. К нам приходили за отборными фруктами, овощами. А теперь денег у людей не стало, голосуют рублем, берут там, где дешевле", - посетовала в беседе с "Интерфаксом" продавец рынка в Коньково.