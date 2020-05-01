Число умерших от коронавируса в Москве достигло 695

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - В Москве за сутки скончались еще 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 и пневмонией, общее число умерших в результате заражения коронавирусом увеличилось с 658 до 695, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 37 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в оперштабе.

Число умерших за прошедшие сутки оказалось меньше, чем в последние дни: накануне в Москве скончались 47 пациентов, в среду - 65, а во вторник - 67 больных COVID-19.

По состоянию на утро пятницы, 1 мая, в Москве было выявлено 57,3 тысячи случаев заболевания COVID-19, за сутки это число выросло более чем на 3,5 тысячи. Выздоровели за все время эпидемии в столице более 5,7 тысячи пациентов.