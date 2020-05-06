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Столичные власти призвали горожан оставаться дома 9 мая

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Москвичам лучше провести 9 мая в кругу родных, посмотреть салют и пролет авиационной техники по телевизору, сотрудники полиции будут на круглосуточном дежурстве, сказал "Интерфаксу" министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

"На 9 мая режим будет в целом сохранен, во-первых, никаких смотровых площадок не будет, поэтому рекомендация гражданам не выходить из дома и смотреть салюты и пролет авиатехники по телевизору. Будет усилено патрулирование, усилено силами Росгвардии, сотрудниками полиции и дружинами. Мы советуем провести праздник в кругу семьи", - подчеркнул Данчиков в среду.

По его словам, сотрудников полиции на улице будет "значительно больше" и дежурить они будут круглосуточно. "В круглосуточном режиме будут работать камеры видеонаблюдения и фото- и видеофиксации", - добавил Данчиков.

Ранее в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили "Интерфаксу", что праздничный салют 9 мая в Москве будет длиться 10 минут, за это время будет произведено порядка 10 тыс. залпов.

"В связи с пандемией короновируса COVID-19 большинство массовых мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, отложены до того момента, пока эпидемиологическая обстановка не придет в норму. Но в сам день Победы 9 мая 2020 года москвичи смогут увидеть праздничный салют. Он начнется в 22:00 и будет длиться 10 минут", - сказали в ведомстве.

За это время, добавили там, 90 самоходных пусковых установок и орудий сделают около 10 тысяч залпов. "Для запуска салютов будут использованы 72 пусковые установки калибром 105, 125, 195 и 310 миллиметров, а на Поклонной горе шумовой эффект поддержат холостые выстрелы из 18 пушек ЗИС-3 калибра 76 мм времен Великой Отечественной войны", - сказали в департаменте.

Праздничные артиллерийские салюты запланированы в столице на 16 площадках.

Москва Евгений Данчиков Главконтроль коронавирус

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