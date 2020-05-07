Около 2 млн заявок поступило на участие в акции "Бессмертный полк-онлайн"

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Заявки на участие во всероссийской акции памяти ветеранов Великой Отечественной войны "Бессмертный полк", которая в этом году пройдет онлайн в виде виртуального шествия, подали около 2 млн человек, сообщил сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров.

"Прошло чуть больше недели с того момента, как мы презентовали этот проект ("Бессмертный полк - онлайн"), и за столь небольшое время мы уже получили около 2 млн заявок на участие", - сообщил Макаров на пресс-конференции в четверг.

Прием заявок продлится до 15:00 9 мая по московскому времени. Организаторы напомнили, что шествие будет транслироваться в социальных сетях "полка", на онлайн-платформах и телеканалах. Стартует акция в 11:00 в Петропавловске-Камчатском (2:00 по Москве), далее к трансляции будут подключаться остальные регионы по мере наступления в них 11:00 по местному времени.

При этом, как отметил Макаров, шествие продлится не только 9 мая. "Шествие в сети продлится не один день, а столько, сколько потребуется для того, чтобы все прошедшие модерацию ветераны стали участниками нашего виртуального полка, шагающего по Красной площади. К сожалению, не все ветераны пройдут 9 мая, поскольку поток информационный очень большой, они будут идти 10, 11, 12 (мая - ИФ) и дальше, пока все заявки, пока все ветераны не пройдут в торжественном строю полка онлайн", - добавил Макаров.

Он уточнил, что за 60 минут планируется показать 5 тыс. ветеранов.

Также организаторы уточнили, что все подавшие заявки получат письмо, в котором будет указано точное время "прохода" ветерана в виртуальном полку. При этом, если не получится посмотреть на своего ветерана в прямом эфире, запись можно будет "перемотать".