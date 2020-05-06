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В Москве умерли еще 39 пациентов с коронавирусом

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Количество умерших от коронавируса в столице увеличилось с 866 до 905, скончались еще 39 человек. Об этом сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве в среду.

"В Москве скончались 39 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - подчеркнули в штабе.

Во вторник, 5 мая, сообщалось о 50 жертвах коронавируса, а в понедельник - о 52. В субботу и воскресенье было объявлено соответственно о смерти 34 и 35 больных с коронавирусом в столице.

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