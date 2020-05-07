Свыше 9 тыс. человек вылечились от коронавируса в Москве

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выздоровели еще 769 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в четверг.

"Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 9 227" - заявила она. Ракова напомнила, что в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, в соответствии с российскими и международными рекомендациями. При этом заниматься самолечением ни в коем случае не стоит, подчеркнула она.

Диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения медики проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

В среду, 6 мая, вечером стало известно о кончине еще 39 пациентов с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в городе достигло 905.