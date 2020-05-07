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Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Москве с 12 мая возобновится работа промышленных предприятий и строек, говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

Как отмечается на сайте мэра Москвы, "начиная с 12 мая 2020 года могут вернуться к работе предприятия промышленности и строительства, в том числе мы возобновляем строительство дорог, школ, детских садов и других необходимых городу объектов".

При этом работа предприятий и стройплощадок должна быть организована с соблюдением с жестких требований санитарно-эпидемиологического режима.

На рабочие места могут вернуться только те сотрудники, чье присутствие в цехах, офисах и на стройплощадках необходимо по технологическим причинам, остальные должны продолжить работу из дома.

На работу не должны выходить работники с хроническими заболеваниями, а также беременные. Категорически не допускается присутствие на работе людей с высокой температурой и признаками ОРВИ. Выходя на работу после болезни, сотрудник должен предъявить листок нетрудоспособности или справку от врача.

Мэр подчеркнул, что в рабочих помещениях должно быть обеспечено социальное дистанцирование, при необходимости установлены перегородки, разделяющие рабочие места. На рабочих местах сотрудники должны использовать средства индивидуальной защиты - маски, респираторы и перчатки (за исключением случаев работы в обособленных помещениях, где нет других людей).

Работодатели также обязаны регулярно выборочно тестировать своих сотрудников на наличие коронавирусной инфекции.

"При несоблюдении этих требований предприятия и строительные площадки будут закрываться. Контроль соблюдения санитарных требований будет обеспечивать Роспотребнадзор", - отметил Собянин.

По его словам, возвращение к работе в Москве начинается с промышленности и строительства, так как в нынешних условиях это наименее опасно. "В отличие от работников торговли и сферы услуг, строители и сотрудники промышленных предприятий практически не контактируют с потребителями. В относительно замкнутых рабочих пространствах - на стройках и в производственных цехах - гораздо проще обеспечить надлежащий санитарно-эпидемиологический режим", - пояснил мэр.

Он подчеркнул, что возобновление промышленного производства и инвестиций в инфраструктуру "даст огромный мультипликативный эффект". "Мы в прямом смысле слова оживим тысячи производственных цепочек, в которые включены производители стройматериалов и оборудования, проектировщики, транспортники и работники многих других отраслей. На работу вернутся 500 тысяч человек в Москве и сотни тысяч - в других регионах России. В нынешних условиях это очень важно", - добавил мэр Москвы.

Москва Сергей Собянин

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