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Собянин потребовал регулярно тестировать работников на COVID-19 и оставить беременных дома

Собянин потребовал регулярно тестировать работников на COVID-19 и оставить беременных дома
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Московские работодатели теперь обязаны будут обеспечивать регулярное тестирование сотрудников на коронавирус.

Согласно тексту указа мэра Москвы Сергея Собянина, работодатели до 31 мая должны протестировать на коронавирус не менее 10% своих сотрудников, а потом тестировать по 10% своего штата каждые полмесяца. Таким образом, минимум 70% сотрудников предприятий, открывающихся с 12 мая, будут протестированы к концу лета.

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Тесты будут делать не только на наличие коронавируса (ПЦР), но и на наличие антител к нему.

В своем блоге Собянин уточнил, что на рабочих местах сотрудники должны использовать средства индивидуальной защиты - маски, респираторы и перчатки (за исключением случаев работы в обособленных помещениях).

При несоблюдении этих требований предприятия и строительные площадки будут закрываться. Контроль соблюдения санитарных требований будет обеспечивать Роспотребнадзор.

Кроме того, с 12 мая сотрудники предприятий, которые не приостанавливали свою деятельность, должны обязательно сообщать работодателю о хронических заболеваниях, симптомах ОРВИ и COVID-19. При наличии этих заболеваний работник не должен выходить из дома для поездки на работу.

Это же касается и беременных женщин.

Проинформировать работодателя необходимо о следующих заболеваниях: сахарный диабет, ожирение, гипертоническая болезнь 2 степени, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма 2 степени, симптомы острой респираторной вирусной инфекции или наличие установленного врачом диагноза острого респираторного вирусного заболевания, COVID-19, пневмония у работника или у лиц, совместно проживающих с ним.

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