Онлайн-покупки в Москве выросли почти на 40%

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В марте в Москве онлайн-покупки на 38,2% по сравнению с февралем, сообщили в городском оперативном штабе по экономике. Общий оборот интернет-магазинов в марте составил 16 млрд рублей.

По словам собеседника агентства, розница тоже адаптировались к условиям самоизоляции и постепенно переходит в онлайн.

"Сейчас оборот всей розничной торговли в сутки в среднем 5,4 млрд рублей", - сказали в штабе.

Там также отметили, что для продвижения своих товаров через интернет малый бизнес может получить субсидию от города до 700 000 рублей и возместить до 50% комиссии агрегатора.