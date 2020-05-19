Треть россиян собирается меньше ходить в ТЦ и магазины одежды после снятия карантина

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Треть российских потребителей собирается снизить частоту посещений торговых центров и отдельных магазинов после полной отмены карантинных ограничений в РФ, свидетельствуют данные GfK.

"33% респондентов говорят, что будут меньше ходить в торговые центры и отдельные магазины после завершения карантина", - говорится в сообщении исследовательской компании.

По данным опроса, половина россиян после повсеместного снятия карантина планирует пойти в гости к родственникам или друзьям, 40% - посетить парикмахера или косметолога. В магазины одежды и торговые центры собираются по 36% респондентов. 35% опрошенных планируют путешествия и выходные вне дома.

"Жители российских городов соскучились по реальному общению, покупкам и услугам красоты", - считает руководитель отдела потребительских исследований GfK Rus Кристина Нарыкова (ее слова приводятся в сообщении компании).

Населению не хватает полноценного покупательского и клиентского опыта, полагают в исследовательской компании. В период карантина значимость онлайн-канала выросла, и в будущем можно ожидать, что частота онлайн-покупок увеличится: четверть россиян (27%) говорят, что "наверно либо точно" будут чаще заказывать товары с доставкой на дом после завершения карантина. Но все же, как показывают исследования GfK, онлайн по-прежнему не воспринимается как основное место покупки во многих категориях, в первую очередь, одежды и обуви.

Одежда стала одной из самых пострадавших из-за эпидемии категорий. Однако, по мнению GfK, в fashion-сегмент может продемонстрировать ощутимый рост продаж после завершения эпидемии и возвращения офлайн-магазинов к работе. Однако он не выйдет на докризисный уровень: по-прежнему сильны опасения заразиться коронавирусом, поэтому в офлайне будет больше запланированных и меньше импульсных покупок, полагают аналитики.

Кроме того, россияне включают экономный и сберегающий режим. Исследование GfK показало, что 53% намерены меньше тратить и делать больше сбережений.

"В ходе коронавирусного кризиса покупательная способность людей пошатнулась. Многие поняли, что были совсем не готовы к такому повороту и не имеют финансовой подушки безопасности, чтобы прожить автономно даже недолгое время", - отметила Нарыкова.